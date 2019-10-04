В "Укрлендфарминг" рассказали, как восстановить плодородие украинских почв

Для эффективного земледелия в Украине важна правильная организация территории каждого конкретного хозяйства. Об этом в комментарии СМИ заявил руководитель департамента агропроизводства Группы компаний "Укрлендфарминг" Владислав Тютюнник, сообщает РБК-Украина.

В частности, Тютюнник рассказал, как один из крупнейших агрохолдингов страны решает вопрос с улучшением и восстановлением плодородия украинских почв и почему использование органических удобрений является не только полезной, но и экономически эффективной мерой для украинских агропроизводителей.

По его словам, для эффективного земледелия в Украине важна правильная организация территории каждого конкретного хозяйства, с одновременным совершенствованием структуры сельскохозяйственных угодий в целом, чтобы достичь рациональной структуры посевных площадей. Так для получения запланированных показателей урожайности на площадях, которые обрабатывает "Укрлендфарминг", активно используется правильный севооборот и обязательно проводится дифференцированная обработка почвы: согласно почвенно-климатических условий каждого региона и биологических особенностей возделываемых культур. Также на этапе посева принципиально важно использовать высококачественные семена от ведущих отечественных и зарубежных компаний, ведь качество посевного материала сильно влияет на почву.

"В ходе вегетативного периода мы применяем прогрессивные способы посева, ухода за посевами, механизированной уборки урожая. Ну и, конечно, применяем интегральную защиту культур от сорняков, болезней и вредителей. При этом мы делаем акцент на профилактику болезней и вредителей, чтобы не создавать для почв проблемы путем внесения сильнодействующих химикатов, – говорит Владислав Тютюнник. – В нашей Группе компаний очень развито направление животноводства, поэтому мы обязательно используем органические удобрения – как побочный продукт деятельности указанного подразделения. В основном органические удобрения используются в кормовых севооборотах для получения максимальных урожаев кормовых культур".

Как отмечает руководитель департамента агропроизводства Группы компаний "Укрлендфарминг", такой агротехнический прием не только увеличивает урожайность, но и стабилизирует и улучшает качественные показатели почвы, важнейший среди которых - это содержание гумуса. Применение органических удобрений не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает ее физико-химические свойства, стимулирует аэрацию, помогает снизить кислотность.

И сложным вопросом для украинских аграриев остается введение в структуру посевных площадей новых земель, которые стали непригодными из-за постепенного облесения. Для этого активно проводится раскорчевывания кустарников и лесистых массивов с последующей подготовкой почвы под озимые культуры. В качестве примера эффективно проведенной работы Тютюнник привел региональное управление "Полесье", где такие мероприятия уже провели более чем на 2500 га, и процесс освоения лесистых земель продолжается.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, принадлежит украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляет земельным банком общей площадью около 500 тыс. га и кроме выращивания зерновых и масличных культур, семян, занимается также животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).