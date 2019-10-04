В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських грунтів

Для ефективного землеробства в Україні важлива правильна організація території кожного конкретного господарства. Про це у коментарі ЗМІ заявив керівник департаменту агровиробництва Групи компаній "Укрлендфармінг" Владислав Тютюнник, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, Тютюнник розповів, як один з найбільших агрохолдингів країни вирішує питання з поліпшенням та відновленням родючості українських ґрунтів і чому використання органічних добрив є не тільки корисним, але і економічно ефективним заходом для українських агровиробників.

За його словами, для ефективного землеробства в Україні важлива правильна організація території кожного конкретного господарства, з одночасним удосконаленням структури сільськогосподарських угідь в цілому, щоб досягти раціональної структури посівних площ. Так для отримання запланованих показників врожайності на площах, які обробляє "Укрлендфармінг", активно використовується правильний сівообіг і обов'язково проводиться диференційована обробка грунту: відповідно до грунтово-кліматичних умов кожного регіону та біологічних особливостей вирощуваних культур. Також на етапі посіву принципово важливо використовувати високоякісне насіння від провідних вітчизняних і зарубіжних компаній, адже якість посівного матеріалу сильно впливає на ґрунт.

"В ході вегетативного періоду ми застосовуємо прогресивні способи посіву, догляду за посівами, механізованого збирання врожаю. Ну і, звичайно, застосовуємо інтегральний захист культур від бур'янів, хвороб і шкідників. При цьому ми робимо акцент на профілактику хвороб і шкідників, щоб не створювати для ґрунтів проблеми шляхом внесення сильнодіючих хімікатів, – говорить Владислав Тютюнник. – У нашій Групі компаній дуже розвинений напрям тваринництва, тому ми обов'язково використовуємо органічні добрива – як побічний продукт діяльності зазначеного підрозділу. В основному органічні добрива використовуються в кормових сівозмінах для отримання максимальних врожаїв кормових культур".

Як відзначає керівник департаменту агровиробництва Групи компаній "Укрлендфармінг", такий агротехнічний прийом не тільки збільшує врожайність, але і стабілізує і покращує якісні показники грунту, найважливіший серед яких - це вміст гумусу. Застосування органічних добрив не тільки збагачує ґрунт поживними речовинами, але і покращує її фізико-хімічні властивості, стимулює аерацію, допомагає знизити кислотність.

І складним питанням для українських аграріїв залишається введення в структуру посівних площ нових земель, що стали непридатними через поступове залісення. Для цього активно проводиться розкорчування чагарників і лісистих масивів з подальшою підготовкою грунту під озимі культури. В якості прикладу ефективно проведеної роботи Тютюнник привів регіональне управління "Полісся", де такі заходи вже провели більш ніж на 2500 га, і процес освоєння лісистих земель триває.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, що належить українському бізнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляє земельним банком загальною площею близько 500 тис. га і крім вирощування зернових і олійних культур, насіння, займається також тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL).