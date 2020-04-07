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"Укрлендфарминг" Бахматюка вошел в рейтинг предприятий, помогающих бороться с коронавирусом 

Новости » Общество     07.04.2020 - 11:14
"Укрлендфарминг" Бахматюка вошел в рейтинг предприятий, помогающих бороться с коронавирусом 
Иллюстративное фото (ULF)

Агрохолдинг выделил 20 млн грн на закупку медоборудования и материалов необходимых для борьбы с COVID-19

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка выделил 20 млн грн на закупку медоборудования и материалов, необходимых больницам для борьбы с коронавирусом в Украине, войдя в топ-15 компаний, активно помогающих бороться с пандемией в стране. Об этом сообщают "Украинские новости", передает РБК-Украина.

Так, в рейтинге отмечается, что владелец украинского агрохолдинга выделил средства на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторного оборудования, ингаляторов, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты для врачей в регионах.

Помимо "Укрлендфарминг", в рейтинг также вошли DCH бизнесмена Александра Ярославского, Фонд Рината Ахметова, благотворительные фонды Виктора Пинчука, Петра Порошенко, "Эпицентр" Александра и Галины Герегы, МХП и др.

&quot;Укрлендфарминг&quot; Бахматюка вошел в рейтинг предприятий, помогающих бороться с коронавирусом 

Напомним, "Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов, занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).

Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Как ранее писало РБК-Украина, предприятие "Агро-Край", входящее в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, приобрело лабораторное оборудование для получения экстренной диагностической информации в лабораторию Гадячской центральной районной больницы.

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Новости Украины Олег БахматюкУкрлендфармингКоронавирус
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