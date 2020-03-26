ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Предприятие Бахматюка приобрело оборудование для больницы в Гадяче

Новости » Общество     26.03.2020 - 17:02
Предприятие Бахматюка приобрело оборудование для больницы в Гадяче
Иллюстративное фото (из открытых источников)

"Агро-Край" передало Гадячской районной больнице лабораторное оборудование

Предприятие "Агро-Край", входящее в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, приобрело лабораторное оборудование для получения экстренной диагностической информации в лабораторию Гадячской центральной районной больницы. Об этом сообщают "Украинские новости", передает РБК-Украина.

Как сообщают в пресс-службе, "Агро-Край" передало Гадячской районной больнице лабораторное оборудование - анализатор газов крови и электролитов стоимостью 340 тыс. грн. Оборудование, будет использоваться клинико-диагностической лабораторией больницы для получения экстренной диагностической информации относительно пациентов, находящихся в критическом состоянии.

"Это оборудование нам очень нужно. Такого оборудования у нас никогда не было. Обследование будет проводиться для всех больных, находящихся в реанимационном отделении", - говорит заведующая клинико-диагностической лабораторией Лариса Вельбой.

По ее словам, устройство помогает проводить анализы на наличие ионов натрия, калия и кальция, позволит делать замеры уровня гемоглобина и гематокрита, оценку парциального насыщения углекислым газом и кислородом и измерять показатели кислотно-основного анализа крови.

Как сообщил директор компании Александр Колодяжный, это не последнее приобретение для медицинских учреждений, которое планирует предприятие, работающее на территории района.

"В структуре хозяйства Гадячского района работает 770 человек. Кроме того, есть 10 тыс. паевиков. Хотим, чтобы они имели крепкое здоровье и получали качественные медицинские услуги здесь, в нашей больнице", - отметил он.

Как прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга "Укрлендфарминг", такая помощь региональным медицинским учреждениям предоставляется многими предприятиями, входящими в структуру агрохолдинга. Кроме лабораторного медицинского оборудования, на местах агрохолдингом выделяются средства на необходимые расходные материалы и индивидуальные средства защиты, на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, ингаляторов - в зависимости от потребностей конкретных медицинских учреждений во время эпидемии коронавируса в Украине.

Напомним, "Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем группы компаний является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Что разрешено, а что запрещено во время карантина: разъяснение Кабмина В Киевской области увеличилось количество инфицированных COVID-19
Новости Украины Олег БахматюкУкрлендфармингКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь