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Укрлендфарминг Бахматюка подарил детям паевиков настоящий сладкий праздник

Новости » Новости компаний    14.01.2019 - 14:00
Укрлендфарминг Бахматюка подарил детям паевиков настоящий сладкий праздник

Группа компаний "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка подарила больше 40 тысяч новогодних сладких подарков для детей пайщиков в 22 областях Украины. Всего на подарки было потрачено почти 4 млн грн.

"Мы в "Укрлендфарминг" внимательно относимся к семьям пайщиков, особенно - к их детей. Мы не только помогаем в ремонте детских садов и школ, но и привлекаем будущее поколение к культуре компании, и уже традицией стали новогодние сладкие подарки на Новый год. Мы стремимся порадовать детей в селах и городах и создать для них атмосферу чуда ", - рассказывает Марианна Конина, заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Группы компаний "Укрлендфарминг ".
Укрлендфарминг Бахматюка подарил детям паевиков настоящий сладкий праздник
Предприятия "Укрлендфарминг" на территориях присутствия организовали новогодние праздники для детей. Например, ООО "АП" Приднепровское " к Новому году организовало праздник и вручение подарков детям детских садов и школ Свободненського, Ривнопольского, В-Новосельского и Рыбинского сельских советов.

А в Тернопольской области подарки вручали вместе представители предприятия ООО "Западная Агропроизводственная Компания" и сельский глава Великомлинивецького сельского совета Кременецкого района Тернопольской области Галевич Александр, который прокомментировал:

"Новогодних праздников у нас в районе дети ждут с особым нетерпением. Ведь именно в этот период они получают подарки - от своих семей и от" Укрлендфарминг ". Вручая подарки, я убедился, что взаимодействие с социально ответственной компанией - это не только развитие сельского хозяйства в регионе, но и счастливые улыбки наших детей, заботу о которых трудно переоценить".

Напомним, что Укрлендфарминг ко Дню знаний в сентябре 2018 обеспечил детскими дневниками "Мир аграрных профессий" больше 20 тысяч детей Украины на сумму полмиллиона гривен. 

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