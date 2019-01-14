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Укрлендфармінг Бахматюка подарував дітям пайовиків справжнє солодке свято

Новини » Новини компаній    14.01.2019 - 14:00
Укрлендфармінг Бахматюка подарував дітям пайовиків справжнє солодке свято

Група компаній “Укрлендфармінг” українського бізнесмена Олега Бахматюка подарувала більше 40 тисяч новорічних солодких подарунків для дітей пайовиків у 22 областях України. Всього на подарунки було витрачено майже 4 млн грн.

"Ми в “Укрлендфармінг” уважно ставимось до сімей пайовиків, особливо - до їх дітей. Ми не тільки допомагаємо в ремонті дитсадків і шкіл, а й долучаємо майбутнє покоління до культури компанії і  вже традицією стали новорічні солодкі подарунки на Новий рік. Ми прагнемо порадувати дітей у селах і містечках і створити для них атмосферу дива", - розповідає Маріанна Коніна, заступник генерального директора з питань зовнішніх комунікацій Групи компаній “Укрлендфармінг”.Укрлендфармінг Бахматюка подарував дітям пайовиків справжнє солодке свято

Підприємства “Укрлендфармінг” на територіях присутності організували новорічні свята для дітей. Наприклад, ТОВ "АП "Придніпровське" до Нового року організувала свята та вручення подарунків дітям  дитячих садків та шкіл Свободненської, Рівнопільської, В-Новосільської та Рибинської сільських рад.

А в Тернопільській області подарунки вручали разом представники підприємства ТОВ “Західна Агровиробнича Компанія” та  сільський голова Великомлинівецької сільської ради Кременецького району Тернопільської області Галевич Олександр, який прокоментував:

"Новорічних свят у нас в районі діти чекають з особливим нетерпінням. Адже саме в цей період вони отримують подарунки - і від своїх родин, і від "Укрлендфармінг". Вручаючи подарунки, я переконався, що взаємодія із соціальновідповідальною компанією - це не тільки розвиток сільського господарства в регіоні, а й щасливі усмішки наших дітей, турботу про яких важко переоцінити"

Нагадаємо, що Укрлендфармінг до Дня знань у вересні 2018 року забезпечив дитячими щоденниками "Світ аграрних професій" більше 20 тисяч дітей України на суму півмільйона гривень.

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