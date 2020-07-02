"Укрлендфарминг" Бахматюка начал акцию под САП с требованием выполнить решение суда

Фото: во время протеста (ukranews.com)

Аграрии требуют закрытия дела по решению суда до следующего понедельника

Работники одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" пришли под САП с требованиями выполнить решение суда и закрыть дело против акционера компании Олега Бахматюка.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Работники агрохолдинга утверждают, что уже 8 месяцев НАБУ несправедливо терроризирует этим делом компанию, в которой работает 27 тысяч человек, которая производит 1% ВВП и которая за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов.

Митингующие утверждают, что промедление САП с исполнением решения суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, парализует работу агрохолдинга. Аграрии принесли обращение к руководителю САП с примерно 30 тысячами подписей, и требуют, чтобы он выполнил требования закона и решения суда. Обращение забрал заместитель Назара Холодницкого - Максим Грищук, но от комментариев отказался.

На митинге работникам прокуратуры раздавали яйца, которые производит агрохолдинг, с надписями "Стоп террор" - как напоминание о том, что от прокуроров зависит судьба тысяч работников предприятия. Аграрии требуют закрытия дела по решению суда до следующего понедельника и обещают приходить под САП с акциями протеста каждый день, пока требование закона не будет выполнено прокурорами.

Напомним, дело против акционера агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка было возобновлено постановлением бывшего заместителя генпрокурора Касько с многочисленными нарушениями законодательства после того, как уже было расследовано и закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления.

Печерский районный суд Киева принял решение о том, что восстановление дела является незаконным. Генпрокуратура по решению суда отменила незаконное постановление о возобновлении дела. Теперь дело должна закрыть САП, которая осуществляла процессуальный надзор над следствием.

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Автор: РБК-Украина