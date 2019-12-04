"УкрКарт" планирует выйти на рынки Европы и Азии

Процессинговая компания "УкрКарт" начала трансформацию в сотрудничестве с финтехкомандой "Финэкспресс", в результате чего получит возможность выйти на иностранные рынки финансовых и технологических услуг. Об этом рассказал инвестор Игорь Фисун, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

Кроме того, финтехкоманда планирует развивать национальную платежную систему "Простір". По словам Фисуна, партнерство будет оформлено юридически до конца 2019 года.

"С рынка — от клиентов и партнеров — есть запрос на модернизацию всех производственных и управленческих процессов. Наша команда со своей стороны окажет поддержку в вопросе разработки новых программных решений, частичной автоматизации, мы также будем использовать опыт нашей работы на международных рынках", — отметил он.

По словам Фисуна, одним из перспективных является рынок финансовых компаний в Европе.

"В Европейском cоюзе законодательство для финкомпаний существенно отличается от нашего. В Украине такие компании значительно ограничены. Они пока не имеют права открывать счета ни юридическим, ни физическим лицам, не имеют права эмиссии карт или электронных денег. То есть не могут осуществлять ничего, кроме перевода средств, отдельных валютных операций и некоторых лицензий на выдачу кредитов, факторинг, лизинг. Европейские же финансовые компании, небанковские учреждения имеют фактически тот же функционал, что и банки, кроме того, что они не могут принимать депозиты и выдавать кредиты. В Азии аналогичная ситуация", — отметил Фисун.

По его словам, процессинговый центр, имея лицензии от международных платежных систем VISA и MasterCard, будет иметь большой потенциал на этих рынках.

"Также перспективы видим в Африке и Латинской Америке, где уровень проникновения банковских карт по сравнению с Украиной достаточно несущественный — 13% против 80%. Поэтому возможности для роста огромны. Тем более для программных продуктов нет ограничений и границ. Наше законодательство ограничивает тот факт, что процессинговый центр для банковских учреждений в Украине должен быть только в пределах Украины. За рубежом таких ограничений нет", — добавил Фисун.

Он также отметил, что одним из ключевых приоритетов "УкрКарт" должно быть развитие национальной платежной системы "Простір".

"По меньшей мере — для гривневых расчетов внутри Украины. Сегодня 80% карточных расчетов в гривне приходится на VISA и MasterCard. Этот рынок и является нишей для "Простору", для нас как для процессинговой команды, для создания синергетических продуктов. Например, ничто не мешает иметь две карточки для гривневого счета — "Простір" и международной системы — и первой рассчитываться в Украине, а второй — за рубежом. Это хорошие возможности для развития финансовой инклюзии… Мы планируем соответствующие переговоры с регулятором, чтобы предложить им план, видение и введение активного продвижения этого продукта на рынке Украины", — подытожил он.