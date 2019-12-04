"УкрКарт" планує вийти на ринки Європи та Азії

Процесингова компанія "УкрКарт" розпочала трансформацію у співпраці з фінтехкомандою "Фінекспрес", в результаті чого отримає можливість вийти на іноземні ринки фінансових і технологічних послуг. Про це розповів інвестор Ігор Фісун, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

Крім того, фінтехкоманда планує розвивати національну платіжну систему "Простір". За словами Фісуна, партнерство буде оформлено юридично до кінця 2019 року.

"З ринку — від клієнтів і партнерів — є запит на модернізацію всіх виробничих і управлінських процесів. Наша команда зі свого боку надасть підтримку в питанні розробки нових програмних рішень, часткової автоматизації, ми також будемо використовувати досвід нашої роботи на міжнародних ринках", — зазначив він.

За словами Фісуна, одним з перспективних є ринок фінансових компаній в Європі.

"В Європейському союзі законодавство для фінкомпаній суттєво відрізняється від нашого. В Україні такі компанії значно обмежені. Вони поки не мають права відкривати рахунки ні юридичним, ні фізичним особам, які не мають права емісії карток або електронних грошей. Тобто не можуть здійснювати нічого, крім переказу коштів, окремих валютних операцій і деяких ліцензій на видачу кредитів, факторинг, лізинг. Європейські ж фінансові компанії, небанківські установи мають фактично той же функціонал, що і банки, крім того, що вони не можуть приймати депозити і видавати кредити. В Азії аналогічна ситуація", — зазначив Фісун.

За його словами, процесинговий центр, маючи ліцензії від міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard, буде мати великий потенціал на цих ринках.

"Також бачимо перспективи в Африці та Латинській Америці, де рівень проникнення банківських карток у порівнянні з Україною досить несуттєвий — 13% проти 80%. Тому можливості для зростання величезні. Тим більше для програмних продуктів немає обмежень і кордонів. Наше законодавство обмежує той факт, що процесинговий центр для банківських установ в Україні має бути тільки в межах України. За кордоном таких обмежень немає", — додав Фісун.

Він також зазначив, що одним з ключових пріоритетів "УкрКарт" має бути розвиток національної платіжної системи "Простір".

"По меншою мірою — для гривневих розрахунків всередині України. Сьогодні 80% карткових розрахунків у гривні припадає на VISA і MasterCard. Цей ринок і є нішею для "Простору", для нас як для процесингової команди, для створення синергетичних продуктів. Наприклад, ніщо не заважає мати дві картки для гривневого рахунку — "Простір" і міжнародної системи — і першою розраховуватися в Україні, а другою — за кордоном. Це хороші можливості для розвитку фінансової інклюзії... Ми плануємо відповідні переговори з регулятором, щоб запропонувати їм план, бачення і введення активного просування цього продукту на ринку України", — підсумував він.