Укриття у Києві: у скількох школах столиці будують сховища

Укриття у школах Києва

У Київській міській раді у відповідь на запит РБК-Україна повідомили, що в рамках Програми економічного і соціального розвитку м. Київ на 2024 рік триває проєктування та будівництво нових захисних споруд цивільного захисту для 39 закладів освіти, які досі не мають укриттів. Наразі 88% закладів дошкільної освіти у Києві вже мають найпростіші укриття.

Для тих закладів, у яких укриття відсутні, вирішено укладати угоди щодо використання укриттів сусідніх об'єктів господарювання, які територіально наближені та мають достатню кількість місць.

Крім того, міський голова Києва Віталій Кличко заявив в ефірі КИЇВ24, що навчальний рік у столиці розпочнеться 1 вересня 2024 року. Він підкреслив, що обов’язковою умовою для роботи дитячих садочків та шкіл є наявність укриттів. За його словами, у Києві активно ведеться робота з будівництва та ремонту укриттів у навчальних закладах, аби забезпечити безпеку дітей.

Ситуація з укриттями в Україні

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у колонці для РБК-Україна, що Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти і науки активно працюють над програмою "Школа офлайн", яка спрямована на повернення учнів до очного навчання.

Головною умовою відновлення навчання у школах є наявність безпечних укриттів. Зараз 10 302 школи вже мають власні укриття або використовують укриття в інших будівлях. Держава виділила 2,5 мільярда гривень субвенції на будівництво нових укриттів, 57 з яких уже споруджуються у прикордонних та прифронтових регіонах. Частина з них буде готова до початку нового навчального року, а решта – до кінця 2024 року.

Проте, для повного забезпечення шкіл необхідно ще щонайменше 165 укриттів, на що потрібно близько 14 мільярдів гривень. Михайло Федоров підкреслив, що Міністерство освіти і науки активно шукає додаткові кошти та залучає міжнародних донорів для реалізації цих завдань.

Окрім будівництва укриттів, держава також виділила 1 мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів. У регіонах, де безпекова ситуація не дозволяє учням повернутися до шкіл, громади отримають автобуси, які підвозитимуть дітей до найближчих шкіл, що мають укриття. Це дозволить учням безпечно добиратися до місць навчання, забезпечуючи їм доступ до освіти в умовах війни.