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В укрытие с домашними животными: какие правила и требования к владельцам действуют в Украине

18:39 04.08.2026 Вт
3 мин
Какие собаки обязательно должны быть в наморднике и на поводке?
aimg Татьяна Веремеева
В укрытие с домашними животными: какие правила и требования к владельцам действуют в Украине Фото: Люди в укрытии с домашними животными (Getty Images)
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Во время воздушной тревоги украинцы имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. В то же время владельцы должны соблюдать правила, обеспечивающие безопасность как животных, так и других людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Главное:

  • Законное право: Украинцы имеют полное право находиться в укрытиях во время воздушной тревоги вместе с животными.
  • Базовые правила для хозяев: Животных нельзя оставлять без присмотра. Собак следует держать на поводке, а кошек и мелких любимцев - в специальных переносках или контейнерах.
  • Тревожный чемоданчик для любимца: С собой рекомендуется запас воды, корма, средства для уборки, ветеринарные препараты и ветпаспорт.
  • Требования к опасным породам: Собаки из перечня потенциально опасных пород (питбули, ротвейлеры, доберманы, алабаи и т.п.) обязательно должны находиться в укрытии на коротком поводке и в наморднике.
  • Учитывайте стресс: Из-за громких взрывов и скоплений людей даже послушные животные могут вести себя непредсказуемо, поэтому соблюдение правил является критическим для безопасности всех присутствующих.

В ведомстве напомнили, что право находиться в укрытиях с домашними любимцами было закреплено Министерством внутренних дел Украины в 2024 году после внесения изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Это решение позволило людям не оставлять домашних животных без присмотра и не отказываться от спуска до укрытия из-за запрета находиться там с любимцами.

В то же время, право взять животное до укрытия предусматривает ответственность его владельца. Именно он должен позаботиться о безопасном пребывании животного и не создавать неудобств или угроз для других людей.

Какие правила следует соблюдать

Во время пребывания в укрытии рекомендуется:

  • держать собаку на поводке;
  • мелких собак, кошек и других домашних животных перевозить в переносках или контейнерах;
  • иметь с собой запас воды, корма, ветеринарный паспорт (при наличии), необходимые ветеринарные препараты и средства для уборки животных;
  • не оставлять животное без присмотра и контролировать его поведение.

Какие требования действуют для опасных пород

Особое внимание необходимо уделять собакам, которые принадлежат к Перечню опасных пород, утвержденному Кабинетом министров Украины.

В общественных местах, в частности в укрытиях, такие животные должны находиться на коротком поводке и в наморднике.

К этому перечню, в частности, относятся:

  • американский пит-бультерьер;
  • американский стафордширский терьер;
  • ротвейлер;
  • доберман;
  • кавказская овчарка;
  • среднеазиатская овчарка (алабай);
  • бульмастиф;
  • тибетский мастиф;
  • аргентинский дог;
  • канарский дог;
  • американская акита, а также другие породы и их метисы, определенные законодательством.

В Госпродпотребслужбе отметили, что даже хорошо социализированные и послушные собаки во время воздушной тревоги, взрывов, громких звуков и большого скопления людей могут вести себя непредсказуемо. Именно поэтому использование поводка и намордника является важным требованием безопасности.

Также в ведомстве напомнили, что в укрытиях находятся дети, пожилые люди, лица с инвалидностью и граждане, которые могут бояться животных или иметь аллергию. Соблюдение простых правил помогает обеспечить комфорт и безопасность для всех.

Напомним, в январе 2024 Министерство внутренних дел официально разрешило украинцам находиться в укрытиях вместе с домашними животными во время воздушной тревоги. Соответствующие изменения внесли требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как помочь домашним животным во время воздушных тревог и взрывов.

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