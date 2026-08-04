В укрытие с домашними животными: какие правила и требования к владельцам действуют в Украине

Во время воздушной тревоги украинцы имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. В то же время владельцы должны соблюдать правила, обеспечивающие безопасность как животных, так и других людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Главное: Законное право: Украинцы имеют полное право находиться в укрытиях во время воздушной тревоги вместе с животными.

Украинцы имеют полное право находиться в укрытиях во время воздушной тревоги вместе с животными. Базовые правила для хозяев: Животных нельзя оставлять без присмотра. Собак следует держать на поводке, а кошек и мелких любимцев - в специальных переносках или контейнерах.

Животных нельзя оставлять без присмотра. Собак следует держать на поводке, а кошек и мелких любимцев - в специальных переносках или контейнерах. Тревожный чемоданчик для любимца: С собой рекомендуется запас воды, корма, средства для уборки, ветеринарные препараты и ветпаспорт.

С собой рекомендуется запас воды, корма, средства для уборки, ветеринарные препараты и ветпаспорт. Требования к опасным породам: Собаки из перечня потенциально опасных пород (питбули, ротвейлеры, доберманы, алабаи и т.п.) обязательно должны находиться в укрытии на коротком поводке и в наморднике.

Собаки из перечня потенциально опасных пород (питбули, ротвейлеры, доберманы, алабаи и т.п.) обязательно должны находиться в укрытии на коротком поводке и в наморднике. Учитывайте стресс: Из-за громких взрывов и скоплений людей даже послушные животные могут вести себя непредсказуемо, поэтому соблюдение правил является критическим для безопасности всех присутствующих.

В ведомстве напомнили, что право находиться в укрытиях с домашними любимцами было закреплено Министерством внутренних дел Украины в 2024 году после внесения изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.

Это решение позволило людям не оставлять домашних животных без присмотра и не отказываться от спуска до укрытия из-за запрета находиться там с любимцами.

В то же время, право взять животное до укрытия предусматривает ответственность его владельца. Именно он должен позаботиться о безопасном пребывании животного и не создавать неудобств или угроз для других людей.

Какие правила следует соблюдать

Во время пребывания в укрытии рекомендуется:

держать собаку на поводке;

мелких собак, кошек и других домашних животных перевозить в переносках или контейнерах;

иметь с собой запас воды, корма, ветеринарный паспорт (при наличии), необходимые ветеринарные препараты и средства для уборки животных;

не оставлять животное без присмотра и контролировать его поведение.

Какие требования действуют для опасных пород

Особое внимание необходимо уделять собакам, которые принадлежат к Перечню опасных пород, утвержденному Кабинетом министров Украины.

В общественных местах, в частности в укрытиях, такие животные должны находиться на коротком поводке и в наморднике.

К этому перечню, в частности, относятся:

американский пит-бультерьер;

американский стафордширский терьер;

ротвейлер;

доберман;

кавказская овчарка;

среднеазиатская овчарка (алабай);

бульмастиф;

тибетский мастиф;

аргентинский дог;

канарский дог;

американская акита, а также другие породы и их метисы, определенные законодательством.

В Госпродпотребслужбе отметили, что даже хорошо социализированные и послушные собаки во время воздушной тревоги, взрывов, громких звуков и большого скопления людей могут вести себя непредсказуемо. Именно поэтому использование поводка и намордника является важным требованием безопасности.

Также в ведомстве напомнили, что в укрытиях находятся дети, пожилые люди, лица с инвалидностью и граждане, которые могут бояться животных или иметь аллергию. Соблюдение простых правил помогает обеспечить комфорт и безопасность для всех.