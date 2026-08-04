В укрытие с домашними животными: какие правила и требования к владельцам действуют в Украине
Во время воздушной тревоги украинцы имеют право находиться в укрытиях вместе со своими домашними животными. В то же время владельцы должны соблюдать правила, обеспечивающие безопасность как животных, так и других людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
- Законное право: Украинцы имеют полное право находиться в укрытиях во время воздушной тревоги вместе с животными.
- Базовые правила для хозяев: Животных нельзя оставлять без присмотра. Собак следует держать на поводке, а кошек и мелких любимцев - в специальных переносках или контейнерах.
- Тревожный чемоданчик для любимца: С собой рекомендуется запас воды, корма, средства для уборки, ветеринарные препараты и ветпаспорт.
- Требования к опасным породам: Собаки из перечня потенциально опасных пород (питбули, ротвейлеры, доберманы, алабаи и т.п.) обязательно должны находиться в укрытии на коротком поводке и в наморднике.
- Учитывайте стресс: Из-за громких взрывов и скоплений людей даже послушные животные могут вести себя непредсказуемо, поэтому соблюдение правил является критическим для безопасности всех присутствующих.
В ведомстве напомнили, что право находиться в укрытиях с домашними любимцами было закреплено Министерством внутренних дел Украины в 2024 году после внесения изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.
Это решение позволило людям не оставлять домашних животных без присмотра и не отказываться от спуска до укрытия из-за запрета находиться там с любимцами.
В то же время, право взять животное до укрытия предусматривает ответственность его владельца. Именно он должен позаботиться о безопасном пребывании животного и не создавать неудобств или угроз для других людей.
Какие правила следует соблюдать
Во время пребывания в укрытии рекомендуется:
- держать собаку на поводке;
- мелких собак, кошек и других домашних животных перевозить в переносках или контейнерах;
- иметь с собой запас воды, корма, ветеринарный паспорт (при наличии), необходимые ветеринарные препараты и средства для уборки животных;
- не оставлять животное без присмотра и контролировать его поведение.
Какие требования действуют для опасных пород
Особое внимание необходимо уделять собакам, которые принадлежат к Перечню опасных пород, утвержденному Кабинетом министров Украины.
В общественных местах, в частности в укрытиях, такие животные должны находиться на коротком поводке и в наморднике.
К этому перечню, в частности, относятся:
- американский пит-бультерьер;
- американский стафордширский терьер;
- ротвейлер;
- доберман;
- кавказская овчарка;
- среднеазиатская овчарка (алабай);
- бульмастиф;
- тибетский мастиф;
- аргентинский дог;
- канарский дог;
- американская акита, а также другие породы и их метисы, определенные законодательством.
В Госпродпотребслужбе отметили, что даже хорошо социализированные и послушные собаки во время воздушной тревоги, взрывов, громких звуков и большого скопления людей могут вести себя непредсказуемо. Именно поэтому использование поводка и намордника является важным требованием безопасности.
Также в ведомстве напомнили, что в укрытиях находятся дети, пожилые люди, лица с инвалидностью и граждане, которые могут бояться животных или иметь аллергию. Соблюдение простых правил помогает обеспечить комфорт и безопасность для всех.
Напомним, в январе 2024 Министерство внутренних дел официально разрешило украинцам находиться в укрытиях вместе с домашними животными во время воздушной тревоги. Соответствующие изменения внесли требования к содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.
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