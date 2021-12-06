В Укргидрометцентре рассказали, будут ли сильные морозы в ближайшее время

"Пока что нет стабильных морозов, чтобы типично зимняя погода была", - сказала она.

По ее словам, сильные морозы могут быть разве что в Карпатском регионе, где может быть до 10 градусов мороза ночью. Кроме того, на западе будет прохладнее, чем в других регионах.

"Но на остальной территории погода довольно мягкая. Особенно юго-восток, там вообще преимущественно плюсовые значения, и если там будут осадки, то в виде дождя", - сказала она, отметив, что снег в течение этой недели ожидается на западе, севере и частично - в центральных областях.