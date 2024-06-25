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Укргідрометцентр дав прогноз на найтепліший місяць року

Фото: синоптики прогнозують теплий липень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня місячна температура в липні 2024 року прогнозується в межах 20-26 градусів, в Карпатах 16-18 градусів, що на 1,5-2,0 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 37-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм, що в межах норми.

Як зазначають синоптики, у найтепліший місяць року очікуються періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та періоди жаркої посушливої погоди.

Кліматична характеристика липня

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря у липні становить 19-24.8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 1-9 градусів тепла, на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму місцями 10-12 градусів тепла, на високогір′ї Карпат 0-1 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 34-39,9 градусів, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41 градусів, в гірських районах 26-33 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни - 37-75 мм (на південному сході 23-36 мм).

 

Нагадаємо, у Північній півкулі у 2024 році фіксуються рекордно високі температури. За прогнозом синоптиків, літо в Європі буде спекотнішим, ніж зазвичай, з більш високим ризиком посухи та хвиль тепла.

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