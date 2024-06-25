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Укргидрометцентр дал прогноз на самый теплый месяц года

Фото: синоптики прогнозируют теплый июль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя месячная температура в июле 2024 года прогнозируется в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 16-18 градусов, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 37-95 мм, в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами 101-170 мм, что в пределах нормы.

Как отмечают синоптики, в самый теплый месяц ожидаются периоды неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и периоды жаркой засушливой погоды.

Климатическая характеристика июля

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в июле составляет 19-24.8 градусов, в Карпатах 13-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 1-9 градусов тепла, на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами 10-12 градусов тепла, на высокогорье Карпат 0-1 градуса мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 34-39,9 градусов, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40-41 градусов, в горных районах 26-33 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет в западных, северных и Винницких областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны - 37-75 мм (на юго-востоке 23-36 мм).

 

Напомним, в Северном полушарии в 2024 году фиксируются рекордно высокие температуры. По прогнозу синоптиков, лето в Европе будет более жарким, чем обычно, с более высоким риском засухи и волн тепла.

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