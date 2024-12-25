Укргідрометцентр дав прогноз на найхолодніший місяць року

Таким чином, в січні буде холодніше, ніж в грудні, в якому середня температура становить від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Кліматична характеристика січня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря становить 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 23-37 градусів морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39 градусів, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9 градусів морозу, на півдні Криму 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.