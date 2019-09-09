Укргидрометцентр дал прогноз на сентябрь

Средняя месячная температура сентября в Украине составит 14-19 градусов, что на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-70 мм, в горных районах местами 80-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой активности. В течение сентября в Украине наблюдается переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов в сторону понижения.

Абсолютный максимум температуры сентября - 30-39 градусов тепла, абсолютный минимум - 1-8 градусов мороза.

По данным синоптиков, заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура воздуха августа 2019 года в Киеве составила 20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.