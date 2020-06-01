Укргидрометцентр дал прогноз погоды на первый месяц лета

В июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла). Это на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным наблюдений Укргидрометцентра, в июне средняя месячная температура воздуха составляет 16-21 градусов тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39 градусов, в горных районах 24-31 градусов, абсолютный минимум - 0-7 градусов тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

В июне средняя месячная количество осадков 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и на Прикарпатье до 100-187 мм.

"В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в мае 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозировалась на уровне 15-18 градусов тепла.

Как сообщало РБК-Украина, 7 мая в Киеве выпало 24 мм осадков - рекордное количество для этого дня за всю историю наблюдений с 1891 года.