В Киеве обновлен столетний дождевой рекорд

Фото: дождь в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

За день в Киеве выпало рекордное количество осадков

В четверг, 7 мая, в Киеве выпало 24 мм осадков - рекордное количество для этого дня за всю историю наблюдений с 1891 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным климатологов, количество осадков вдвое превысило предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1908 году.

"Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который продолжался в столице с июня прошлого года", - говорится в сообщении.

Отметим, что среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 9,9 градусов тепла, что на 1,2 градуса выше климатической нормы.

Напомним, дождь в Киеве в ночь на 26 апреля оказался рекордным по количеству осадков. В Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

По данным Укргидрометцентра, в мае 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений.