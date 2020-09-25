Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь

В октябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 6-12 градусов тепла (в горах 6-7 градусов тепла). Это в пределах средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения, только в южной части и на Закарпатье - в первой декаде ноября", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений синоптиков, в октябре средняя месячная температура воздуха составляет 6-12 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 25-35 градусов тепла, в горных районах 18-24 градусов тепла. Абсолютный минимум - 5-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 18-23 градусов мороза, на юге Крыма - 0-2 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на высокогорье до 120 мм.

Напомним, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина заявил, что "бабье лето" следует ожидать в октябре.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.