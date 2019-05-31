Укргидрометцентр дал прогноз на июнь

Средняя месячная температура июня в Украине составит 18-22 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, что оставляет в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории - в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, для июня в Украине характерна грозовая активность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни, в отдельных областях отмечены смерчи.

Средняя месячная температура воздуха июня в Украине составляет 16-21 градусов. Абсолютный максимум температуры составляет 32-39 градусов, абсолютный минимум - 0-7 градусов тепла, в горах и в отдельных районах северных, восточных областях 1-3 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков 44-95 мм, на юге местами 33-42 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельницкой области 96-187 мм.

Как сообщало РБК-Украина, среднесуточная температура воздуха в Киеве с 13 мая превышает 15 градусов тепла, что знаменует начало метеорологического лета.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась на неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев.