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В "Укргідроенерго" розповіли, коли почнуть будувати перемичку на Каховському водосховищі

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 18:57
В "Укргідроенерго" розповіли, коли почнуть будувати перемичку на Каховському водосховищі Фото: гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота (nordbess-news cv ua)
Автор: Наталія Кава

Уряд та спеціалісти вже почали розробляти проект побудови перемички на Каховському водосховищі. Будівництво почнеться відразу після деокупації території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафона повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Ми розробляємо попередній проект щодо побудови перемички, яка почнеться, як тільки буде деокуповано Каховку ми відразу приступимо до побудови перемички", - розповів він.

Сирота пояснив, що для побудови такої перемички необхідно мінімум 2 місяці, а працювати доведеться 24/7. Після цього можна буде перекрити водойму верхнього рівня по Каховці, а потім робити таку ж перемичку з нижнього рівня.

Це дозволить відкачати всю воду та побачити наслідки підриву і демонтувати станцію, щоб там побудувати нову.

"Нам потрібно буде 2 місяці на верхню перемичку, 2 місяці на нижню перемичку. Ми перекриємо, зупинимо цей потік води, щоб ми почали потихеньку накопичувати Каховське водосховище", - сказав він.

Сирота пояснив, що за попередніми підрахунками, для побудови перемички та демонтажу старої станції необхідно рік. Будівництво нової станції займе приблизно 5 років. Однак це попередні підрахунки.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до того, що низка населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях пішли під воду.

Найскладніша ситуація у Херсонській області, де затоплено вже 600 кв. км. При цьому лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією, постраждав найбільше. Однак росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах, а навпаки забороняють евакуюватися.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

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