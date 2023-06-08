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В "Укргидроэнерго" рассказали, когда начнут строить перемычку на Каховском водохранилище

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Четверг 08 июня 2023 18:57
В "Укргидроэнерго" рассказали, когда начнут строить перемычку на Каховском водохранилище Фото: гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота (nordbess-news cv ua)
Автор: Наталья Кава

Правительство и специалисты уже начали разрабатывать проект строительства перемычки на Каховском водохранилище. Строительство начнется сразу же после деоккупации территории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире национального телемарафона сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Мы разрабатываем предварительный проект по построению перемычки, которая начнется, как только будет деоккупирована Каховка мы сразу приступим к построению перемычки", - рассказал он.

Сирота объяснил, что для постройки такой перемычки необходимо минимум 2 месяца, а работать придется 24/7. После этого можно будет перекрыть водоем верхнего уровня по Каховке, а затем производить такую же перемычку с нижнего уровня.

Это позволит откачать всю воду и увидеть последствия взрыва и демонтировать станцию, чтобы построить новую.

"Нам нужно будет 2 месяца на верхнюю перемычку, 2 месяца на нижнюю перемычку. Мы перекроем, остановим этот поток воды, чтобы мы начали потихоньку накапливать Каховское водохранилище", - сказал он.

Сирота объяснил, что по предварительным подсчетам, для постройки перемычки и демонтажа старой станции необходим год. Строительство новой станции займет около 5 лет. Однако это предварительные подсчеты.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к тому, что ряд населённых пунктов в Херсонской и Николаевской областях ушли под воду.

Самая сложная ситуация в Херсонской области, где уже затоплено 600 кв. км. При этом левый берег Днепра, пока находящийся под враждебной оккупацией, пострадал больше всего. Однако россияне не помогают жителям в затопленных районах, а наоборот, запрещают эвакуироваться.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

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