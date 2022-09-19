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В "Укргидроэнерго" развенчали фейки о последствиях повреждения дамбы Киевского водохранилища

Фото: в "Укргидроэнерго" развенчали фейки о последствиях повреждения дамбы Киевского водохранилища (uhe.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В сети начали массово распространять информацию о катастрофических последствиях удара по дамбе Киевского водохранилища, но она является преувеличенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укргидроэнерго".

По информации компании, дамба Киевского водохранилища была спроектирована и построена в 60-х годах с учетом угроз, которые были актуальными в то время. Ее возвели со значительным запасом прочности и стойкости.

"Разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения ракетным ударом не так-то просто", - подчеркивают в "Укргидроэнерго".

При этом добавляется, что даже в случае повреждения металлических затворов плотины, может произойти "постепенная неконтролируемая утечка воды с Киевского водохранилища, в результате которой произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий".

Сами зоны подтопления будут незначительными и население предупредят о них заранее.

В "Укргидроэнерго" уточнили, что защиту плотине также обеспечивает ведомственная военизированная охрана во взаимодействии со специализированными подразделениями других ведомств.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в случае повреждения дамбы на Киевском водохранилище якобы ряд районов Киева и окрестных сел уйдут под воду и пострадают сотни тысяч человек.

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КиевУкргидроэнергоГЭСракетный удар