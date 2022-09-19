В "Укргідроенерго" розвінчали фейки про наслідки пошкодження греблі Київського водосховища

У мережі почали масово поширювати інформацію про катастрофічні наслідки удару по греблі Київського водосховища, але вона перебільшена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укргідроенерго".
За інформацією компанії, дамба Київського водосховища була спроектована та збудована у 60-х роках з урахуванням загроз, які були актуальними на той час. Її звели зі значним запасом міцності та стійкості.
"Зруйнувати або суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ракетним ударом не так просто", - наголошують в "Укргідроенерго".
При цьому додається, що навіть у разі пошкодження металевих затворів греблі, може статися "поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок якого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій".
Самі зони підтоплення будуть незначними та населення попередять про них заздалегідь.
В "Укргідроенерго" уточнили, що захист греблі також забезпечує відомча воєнізована охорона у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств.
Зазначимо, раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що у разі пошкодження дамби на Київському водосховищі нібито низка районів Києва та навколишніх сіл підуть під воду та постраждають сотні тисяч людей.
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