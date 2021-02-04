В Укргидроэнерго присвоили имущества на 32 млн гривен, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение коммерсантами имущества ЗАО "Укргидроэнерго" более чем на 32 млн гривен. Сейчас продолжаются следственные действия для изъятия доказательств совершения уголовного правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, коммерсанты организовали работу по берегоукреплению реки для нужд Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. В конце прошлого года СБУ провела проверку исполнения условий договора и зафиксировала отсутствие на складах структуры необходимого количества материалов.

В Частности, там была нехватка щебня и камней, которые используют на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

В течении 2018-2019 годов специалисты Укргидроэнерго проводили работы на земельных участках, находящихся в собственности общества. Менеджмент Укргидроэнерго передал добытые материалы общим объемом почти 60 тысяч куб. м подрядчику - ООО Энергетически-дорожное строительство.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Черкассах хищение около млн гривен на строительство диспетчерской станции скорой помощи. Реальную стоимость и объемы соответствующих работ искусственно завысили.

Кроме того, СБУ обнаружила, что со стратегического предприятия систематически разворовывали авиационные комплектующие. Их продавали в страны западной Азии и бывшего СНГ.