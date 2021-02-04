В Укргідроенерго привласнили майна на 32 млн гривень, - СБУ

Служба безпеки України викрила привласнення комерсантами майна ЗАТ Укргідроенерго більш ніж на 32 млн гривень. Наразі тривають слідчі дії для вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, комерсанти організували роботу з берегоукріплення річки для потреб Дністровської гідроакумулюючої електростанції. В кінці минулого року СБУ провела перевірку виконання умов договору і зафіксувала відсутність на складах структури необхідної кількості матеріалів.

Зокрема, там була нестача щебеню і каміння, які використовують на роботах для підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд.

Протягом 2018-2019 років фахівці Укргідроенерго проводили роботи на земельних ділянках, що перебувають у власності товариства. Менеджмент Укргідроенерго передав отримані матеріали загальним обсягом майже 60 тисяч куб. м підряднику - ТОВ Енергетично-дорожнє будівництво.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила в Черкасах розкрадання близько млн гривень на будівництво диспетчерської станції для швидкої допомоги. Реальну вартість і обсяги відповідних робіт штучно завищили.

Крім того, СБУ виявила, що зі стратегічного підприємства систематично розкрадали авіаційні комплектуючі. Їх продавали в країни західної Азії і колишнього СНД.