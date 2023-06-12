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В "Укргідроенерго" назвали терміни відновлення подачі води до Криму

Ілюстративне фото: в "Укргідроенерго" назвали терміни відновлення подачі води до Криму (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Водопостачання Криму, яке було порушено після підриву окупантами Каховської ГЕС, вдасться відновити лише до літа наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти у коментарі CNN.

"Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, води там бути не може. Коли Крим буде деокуповано, ми вирішуватимемо питання комплексно - водопостачання наших чотирьох регіонів та Криму. Я думаю, що це буде не раніше наступного року, після повені", - розповів Сирота.

За його словами, якщо з якихось причин Крим не вдасться деокупувати, то канал, яким подається вода, буде просто перекритий.

"Ми насамперед постачатимемо (водою - ред.) Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області. Це ті регіони, які зараз відчуватимуть дефіцит води, як питної, так і промислової", - зазначив Сирота.

При цьому він додав, що якщо рівень води в Каховському водосховищі впаде нижче трьох метрів, це призведе до серйозних екологічних наслідків.

"Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася неушкодженою. Якщо це так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо вона буде пошкоджена, то вода потрапить у критичну зону", - розповів гендиректор "Укргідроенерго".

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок їхніх дій було зруйновано греблю, що призвело до затоплення низки населених пунктів Херсонської області.

При цьому дії ворога призвели до того, що в Крим перестали подавати воду, оскільки Північно-Кримський канал був осушений.

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