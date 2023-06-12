В "Укргидроэнерго" назвали сроки восстановления подачи воды в Крым

"Понятно, что Крымский канал будет осушен, воды там быть не может. Когда Крым будет деоккупирован, мы будем решать вопрос комплексно - водоснабжение наших четырех регионов и Крыма. Я думаю, что это будет не раньше следующего года, после паводка", - рассказал Сирота.

По его словам, если по каким-либо причинам Крым не удастся деоккупировать, то канал, по которому подается вода, будет просто перекрыт.

"Мы в первую очередь будем снабжать Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Николаевскую области. Это те регионы, которые сейчас будут испытывать дефицит воды, как питьевой, так и промышленной", - отметил Сирота.

При этом он добавил, что если уровень воды в Каховском водохранилище упадет ниже трех метров, то это приведет к серьезным экологическим последствиям.

"Мы надеемся, что нижнее гидротехническое сооружение осталось неповрежденным. Если это так, то уровень Каховского водохранилища может оставаться в пределах 6-7 метров. Если оно будет повреждено, то вода попадет в критическую зону", - рассказал гендиректор “Укргидроэнерго”.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате их действий была разрушена дамба, это привело к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области.

При этом действия врага привели к тому, что в Крым перестали подавать воду, поскольку Северо-Крымский канал был осушен.