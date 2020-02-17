"Укргазвыдобування" планирует сократить добычу в 2020 году

Добыча газа компании "Укргазвыдобування" в 2020 году сократится по сравнению с 2019 годом на 2% до 14,6 млрд кубометров. Об этом заявил руководитель интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Фаворов, добыча частными компаниями увеличится на 28,3% до 5,9 млрд кубометров. В целом, по его словам, добыча природного газа в Украине по итогам года сократится на 1% до 20,5 млрд кубометров.

По его словам, порядка 8,8 млрд кубометров (около 30% прогноза потребления на уровне 29,3 млрд кубометров) покроются за счет импорта, а также запасов в подземных хранилищах газа.

Представитель "Нафтогаза" заявил, что ситуация с балансом газа в Украине за последние 5-7 лет не изменилась: потребление около 30 млрд кубометров в зависимости от температуры, а добыча - около 20 млрд. Таким образом около 10 млрд кубометров необходимо импортировать. "Если мы импортируем треть своих нужд, цена на этот импорт по теории экономики становится замыкающей и ценообразующей ", - заявил Фаворов.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году добыча газа в Украине составила 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше прошлого года.