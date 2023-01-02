"Укргазвидобування" лише несуттєво зменшила видобуток у 2022 році попри війну

За 2022 рік "Укргазвидобування" видобуло 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного). Це лише на 3% менше, ніж за 2021 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
"У 2022 році "Укргазвидобування", попри руйнування та окупацію частини виробничих об’єктів на сході країни, зберегло стабільний видобуток природного газу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в прес-службі, такий результат став можливим в умовах, коли сотні виробничих об’єктів та одиниць обладнання зазнали обстрілів, багато родовищ та сотні свердловин "Укргазвидобування" перебували або досі перебувають під окупацією чи поблизу лінії фронту.
За 2022 рік "Укргазвидобування":
Нагадаємо, ракетні атаки Росії на Україну восени 2022 року пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу в країні