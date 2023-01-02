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"Укргазвидобування" лише несуттєво зменшила видобуток у 2022 році попри війну

Фото: видобуток газу впав лише на 3% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За 2022 рік "Укргазвидобування" видобуло 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного). Це лише на 3% менше, ніж за 2021 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"У 2022 році "Укргазвидобування", попри руйнування та окупацію частини виробничих об’єктів на сході країни, зберегло стабільний видобуток природного газу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, такий результат став можливим в умовах, коли сотні виробничих об’єктів та одиниць обладнання зазнали обстрілів, багато родовищ та сотні свердловин "Укргазвидобування" перебували або досі перебувають під окупацією чи поблизу лінії фронту.

За 2022 рік "Укргазвидобування":

  • Пробурило 47 нових свердловин, що майже дорівнює показнику минулого року. При цьому буровики компанії встановили одразу два рекорди з буріння за останні як мінімум 15 років: місячної і добової проходки.
  • Виконало 74 гідророзриви пластів, досягнувши ще одного рекорду - найбільшої кількості операцій власним флотом на місяць.
  • Утримало на високому рівні кількість інших операції: 191 капітальний ремонт свердловин, 486 операції колтюбінговими установками, 2 333 геофізичні операції.
  • Обладнало системами механізованого видобутку 141 свердловину – це майже вдвічі більше ніж у 2021 році.

Нагадаємо, ракетні атаки Росії на Україну восени 2022 року пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу в країні

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