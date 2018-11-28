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В "Укргаздобыче" сообщили об обысках в своих филиалах

Новости » Политика    28.11.2018 - 12:57
В "Укргаздобыче" сообщили об обысках в своих филиалах
Иллюстративное фото (ugv.com.ua)

Во время следственных действий был изъят ряд документов

В филиалах АО "Укргаздобычи" (УГВ), в частности в газовопромышленном управлении "Львовгазвыдобування" и управлении строительно-монтажных работ "Укргазспецбудмонтаж" правоохранителеи провели обыски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, обыски были проведены в соответствии с ходатайством следователей Главных управлений национальной полиции Полтавской, Харьковской и Львовской областей.

"Во время следственных действий был изъят ряд документов, касающихся сотрудничества филиалов УГВ с контрагентами по закупке работ, товаров и услуг, а также техническая документация. Со своей стороны, филиалы УГВ сотрудничают с представителями правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сама копания и ее филиалы работают в штатном режиме.

Ранее РБК-Украина писало об обысках в компании по онлайн-кредитованию Moneyveo.

в сентябре СБУ провела обыски в "Буковеле". Обыски на курорте "Буковель", а также в других предприятиях были связаны с хищением средств. 

На сайте СБУ говорится, что в рамках начатого уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели санкционированные следственные действия.

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