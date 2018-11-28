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У "Укргазвидобуванні" повідомили про обшуки в своїх філіях

Новини » Політика    28.11.2018 - 12:57
У "Укргазвидобуванні" повідомили про обшуки в своїх філіях
Ілюстративне фото (ugv.com.ua)

Під час слідчих дій було вилучено ряд документів

У філіях АТ "Укргазвидобування" (УГВ), зокрема в газовопромисловому управлінні "Львівгазвидобування" і управлінні будівельно-монтажних робіт "Антрацит" правоохоронці провели обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, обшуки були проведені у відповідності з клопотанням слідчих Головних управлінь національної поліції Полтавської, Харківської та Львівської областей.

"Під час слідчих дій було вилучено ряд документів, що стосуються співпраці філій УГВ з контрагентами по закупівлі робіт, товарів і послуг, а також технічна документація. Зі свого боку, філії УГВ співпрацюють з представниками правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сама копання та її філії працюють у штатному режимі.

Раніше РБК-Україна писало про обшуки в компанії з онлайн-кредитування Moneyveo.

У вересні СБУ провела обшуки в "Буковелі". Обшуки на курорті "Буковель", а також в інших підприємствах були пов'язані з розкраданням коштів.

На сайті СБУ йдеться, що в рамках розпочатого кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії.

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