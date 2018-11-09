"Укргазбанк" вошел в топ-5 самых устойчивых банков

Фото: Укргазбанк (пресс-служба)

"Укргазбанк" вошел в пятерку самых устойчивых банков в III квартале 2018 года

Банк "Укргазбанк" вошел в пятерку самых устойчивых банков Украины в III квартале 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга устойчивости банков, сообщает пресс-служба банка.

Согласно выводам рейтинга, впервые государственный банк вошел в пятерку самых устойчивых и достойно конкурирует с иностранными банками. Одним из ключевых показателей, который определяет место банка в рейтинге устойчивости является лояльность вкладчиков.

Кроме того, среди экспертов рейтинга был проведен дополнительный опрос, относительно банка, которому эксперты доверили бы более 200 тыс. грн. Эксперты отдали "Укргазбанку" второе место.

Также при создании рейтинга учитывается репутация, опыт финучреждения и индекс стрессоустойчивости банков, который включает показатели: зависимость банка от вкладов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности банка.

Аналитики отметили, что в III квартале ситуация на банковском рынке Украины была стабильной и сработала в прибыль. За январь-сентябрь 2018 года положительный финансовый результат банков достиг 10,9 млрд грн.

При подготовке рейтинга устойчивости за 3 квартал банки оценивали эксперты компании Dragon Capital, Эксперт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating, "Минфин".

Как известно, "Укргазбанк" стал самым стойким среди государственных банков Украины по рейтингу второго квартала 2018 года финансового издания Минфин. Также "Укргазбанк" уже второй год подряд входит в тройку ведущих банков Украины, а председатель правления Кирилл Шевченко стал одним из лучших топ-менеджеров в ежегодном рейтинге "50 ведущих банков Украины" от издания Financial Club.