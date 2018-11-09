"Укргазбанк" увійшов у топ-5 найстійкіших банків

Фото: Укргазбанк (прес-служба)

"Укргазбанк" увійшов до п’ятірки найстійкіших банків у ІІІ кварталі 2018 року

Банк "Укргазбанк" увійшов до п’ятірки найстійкіших банків України у ІІІ кварталі 2018 року. Про це свідчать результати рейтингом стійкості банків, повідомляє прес-служба банку.

Відповідно до висновків рейтингу, вперше державний банк увійшов до п’ятірки найстійкіших і достойно конкурує з іноземними банками. Одним із ключових показників, що визначає місце банку у рейтингу стійкості є лояльність вкладників.

Крім того, серед експертів рейтингу було проведено додаткове опитування, стосовно банку, якому експерти довірили б понад 200 тис. грн. Експерти віддали "Укргазбанку" друге місце.

Також при створенні рейтингу враховується репутація, досвід фінустанови та індекс стресостійкості банків, який включає показники: залежність банку від вкладів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу та масштаб діяльності банку.

Аналітики наголосили, що у ІІІ кварталі ситуація на банківському ринку України була стабільною и спрацювала у прибуток. За січень-вересень 2018 року позитивний фінансовий результат банків досяг 10,9 млрд грн.

При підготовці рейтингу стійкості за 3 квартал банки оцінювали експерти компаній Dragon Capital, Експерт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating, "Мінфін".

Як відомо, "Укргазбанк" став найстійкішим серед державних банків України за рейтингом другого кварталу 2018 року фінансового видання Мінфін. Також "Укргазбанк" вже другий рік поспіль входить до трійки провідних банків України, а голова правління Кирило Шевченко став одним з кращих топ-менеджерів в щорічному рейтингу "50 провідних банків України" від видання Financial Club.