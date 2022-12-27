Укргазбанк увійшов до об’єднаної мережі банків Power Banking від НБУ

27 грудня 2022, Київ – Укргазбанк увійшов до мережі банків, які працюватимуть за умов тривалої відсутності електроенергії. Мережа Power Banking створена за ініціативи Національного банку України та налічує понад 1000 відділень по всій Україні.

Ініціатива Power Banking (PB) – це спільна відповідь банківської системи на можливі виклики тривалої відсутності електроенергії та зв’язку (блекауту) та гарантія для клієнта будь-якого банку, що певний перелік нагальних банківських послуг буде доступний навіть у критичній ситуації.

Понад 100 відділень Укргазбанку по всій Україні, як і інші банки мережі, працюватимуть завдяки встановленню необхідного обладнання (генераторів, старлінків тощо), тож критично важливі сервіси будуть безперервно доступні в умовах блекауту.

Наразі до PB входять всі 14 системних банків України та планують долучитися інші банки. Перелік відділень постійно доповнюється і доступний за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/map-bank-branches

У відділеннях мережі Power Banking діє спільний «банкоматний національний роумінг», що передбачає єдині збільшені ліміти та скасування комісії на зняття готівки з карток інших банків.

Відділення банків РВ надають лише банківські послуги та не є «пунктами незламності». Вони не дублюють їх функціонал, тобто такі відділення не забезпечують обігрів, відпочинок громадян, харчування та зарядку електроприладів. На відміну від «пунктів незламності», з переліком яких можна ознайомитись за посиланням: https://nezlamnist.gov.ua/

Перелік послуг, які надаватимуть відділення спільної банківської мережі Power Banking під час блекауту:

Отримання готівки (банкомати, каса).

Платежі, переказ коштів (каса, термінали самообслуговування).

Обмін валют при наявності готівкової валюти в касі.

Консультації менеджерів з фінансових питань тощо.

У разі збою зв’язку, платежі проводяться у звичайному режимі, але збільшується час зарахування коштів на рахунки.

Мережа Power Banking – це приклад консолідації та партнерства банків України, адже ми обрали не конкуренцію, а щоденну координацію та обмін досвідом, щоб спільно протистояти викликам війни.

За більш детальною інформацією телефонуйте, будь ласка, до контакт-центру Укргазбанку: 0 800 309 000.

Про Укргазбанк:

Укргазбанк – провідний ЕКОбанк України, який піклується про довкілля, фінансуючи проєкти з енергоефективності та відновлюваної енергетики. Укргазбанк є системно важливим банком, входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів.