"Укргазбанк" стал первым партнером Фонда энергоэффективности в программе "Энергодом"

Фото: подписание соглашения (ukrgasbank.com)

"Укргазбанк" выбрали первым финансовым партнером программы

Фонд энергоэффективности и IFC выбрали "Укргазбанк" первым финансовым партнером программы комплексной модернизации жилья украинцев "Энергодом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Соглашение о сотрудничестве 21 августа подписали Юлия Головатюк-Унгуряну, директор Фонда энергоэффективности и председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко при участии вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По словам Зубко, подписание договора - один из шагов, который финализирует трехлетнюю работу, проделанную для запуска Фонда энергоэффективности.

"Теперь для всех ОСМД открывается реальная возможность участия в программе Фонда, возможность получить средства на проведение модернизации домов, а дальше - экономить энергопотребление и уменьшать плату за коммунальные услуги. Мы предложили прозрачный и эффективный механизм, который будет работать по европейским стандартам. В Украине 200 тысяч многоэтажных домов, 33000 домов объединены в ОСМД – это все потенциал для работы Фонда энергоэффективности, который является ключевым инструментом масштабной энергомодернизации жилого сектора", - подчеркнул Зубко.

Как известно, "Укргазбанк" уже участвует в реализации пилотного проекта по энергомодернизации многоквартирных домов "Первые ласточки" для повышения энергоэффективности жилых домов, чтобы помочь украинским семьям экономить на коммунальных услугах.

"Основные принципы, по которым выбирается банк-партнер – прозрачность, экономическая эффективность, единый подход, обеспечение партнерства на взаимовыгодных условиях, ответственность, свобода выбора конечным бенефициаром банка-партнера. Сотрудничество между "Укргазбанком" предоставляет возможность для начала приема заявок от ОСМД для финансирования проектов по энергоэффективности в многоквартирных домах в рамках программы "Энергодом". Начиная с сентября, ОСМД смогут подавать заявки для участия в программе и получать частичное возмещение расходов на энергоэффективные мероприятия", - подчеркнула директор Фонда энергоэффективности.

"Энергодом" – программа частичного возмещения расходов для реализации мер по энергоэффективности в многоквартирных домах, участие в которой могут принимать ОСМД. Энергомодернизация многоэтажек в Украине обеспечит снижение уровня энергопотребления и выбросов СО2 в жилом секторе.

"Гордимся, что именно ЭКОбанк, который является лидером финансирования ОСМД, избрали первым партнером такого важного для украинцев проекта. Ведь полная энергомодернизация жилых помещений – это, прежде всего, уменьшение счета за жилищно-коммунальные услуги, повышение комфорта в домах, а также увеличение рыночной стоимости самого жилья. Мы уже профинансировали крупнейшие проекты в Украине – в Киеве и в Луцке. И теперь, благодаря мощному сотрудничеству с Фондом, таких проектов станет значительно больше", – отметил Шевченко.