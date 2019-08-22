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"Укргазбанк" став першим партнером Фонду енергоефективності у програмі "Енергодім"

Новини » Фінанси    22.08.2019 - 15:38
"Укргазбанк" став першим партнером Фонду енергоефективності у програмі "Енергодім"
Фото: підписання угоди (ukrgasbank.com)

"Укргазбанк" обрали першим фінансовим партнером програми

Фонд енергоефективності та IFC вибрали "Укргазбанк" першим фінансовим партнером програми комплексної модернізації житла українців "Енергодім". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Угоду про співпрацю 21 серпня підписали Юлія Головатюк-Унгуряну, директор Фонду енергоефективності та голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко за участю віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка.

За словами Зубка, підписання договору - один з кроків, який фіналізує трирічну роботу, виконану для запуску Фонду енергоефективності.

"Тепер для всіх ОСББ відкривається реальна можливість участі в програмі Фонду, можливість отримати кошти на проведення модернізації будинків, а далі - економити енергоспоживання і зменшувати плату за комунальні послуги. Ми запропонували прозорий та ефективний механізм, який буде працювати за європейськими стандартами. В Україні 200 тисяч багатоповерхових будинків, 33000 будинків об'єднані в ОСББ – це все потенціал для роботи Фонду енергоефективності, який є ключовим інструментом масштабної енергомодернізації житлового сектору", - наголосив Зубко.

Як відомо, "Укргазбанк" вже бере участь у реалізації пілотного проекту з енергомодернізації багатоквартирних будинків "Перші ластівки" для підвищення енергоефективності житлових будинків, щоб допомогти українським родинам економити на комунальних послугах.

"Основні принципи, за якими вибирається банк-партнер – прозорість, економічна ефективність, єдиний підхід, забезпечення партнерства на взаємовигідних умовах, відповідальність, свобода вибору кінцевим бенефіціаром банку-партнера. Співпраця між "Укргазбанком" надає можливість для початку прийому заявок від ОСББ для фінансування проектів з енергоефективності у багатоквартирних будинках в рамках програми "Енергодім". Починаючи з вересня, ОСББ зможуть подавати заявки для участі у програмі та отримуватимуть часткове відшкодування витрат на енергоефективні заходи", - підкреслила директор Фонду енергоефективності.

&quot;Укргазбанк&quot; став першим партнером Фонду енергоефективності у програмі &quot;Енергодім&quot;

"Енергодім" – програма часткового відшкодування витрат для реалізації заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках, участь в якій можуть брати ОСББ. Енергомодернізація багатоповерхівок в Україні забезпечить зниження рівня енергоспоживання та викидів СО2 в житловому секторі.

"Пишаємося, що саме ЕКОбанк, який є лідером фінансування ОСББ, обрали першим партнером такого важливого для українців проекту. Адже повна енергомодернізація житлових приміщень – це, насамперед, зменшення рахунку за житлово-комунальні послуги, підвищення комфорту в будинках, а також збільшення ринкової вартості самого житла. Ми вже профінансували найбільші проекти в Україні – у Києві та Луцьку. І тепер, завдяки потужному співпраці з Фондом, таких проектів стане значно більше", – зазначив Шевченко.

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