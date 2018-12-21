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"Укргазбанк" получил 15 млн евро торгового финансирования от европейского банка

Новости » Финансы    21.12.2018 - 17:40
"Укргазбанк" получил 15 млн евро торгового финансирования от европейского банка
Иллюстративное фото (пресс-служба)

Кредит предоставлен сроком на 180 дней от ведущего европейского банка

"Укргазбанк" получил межбанковский беззалоговый кредит в размере 15 млн евро сроком на 180 дней от ведущего европейского банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Отмечается, что средства будут направлены на финансирование внешнеэкономических торговых операций клиентов "Укргазбанка".

На сегодняшний день получение банком торгового финансирования от европейского финансового учреждения демонстрирует высокий уровень доверия к украинскому государственному банку, перевыполнение ним всех плановых показателей, в том числе и по направлению торгового финансирования, заявили в пресс-службе.

"Получение торгового финансирования состоялось по эталонной и конкурентоспособной цене, что позволит "Укргазбанку" увеличить поддержку и финансирование внешнеэкономических торговых операций своих клиентов", - говорится в сообщении.

Как известно, 94,94% уставного капитала "Укргазбанка" принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года "Укргазбанк" входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета министров Украины).

Также "Укргазбанк" на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины. За 11 месяцев 2018 года чистая прибыль банка составила 688 млн грн, что уже превышает запланированный годовой показатель.

Прибыль "Укргазбанка" за 11 месяцев превысила запланированный годовой показатель
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