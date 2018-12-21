"Укргазбанк" получил 15 млн евро торгового финансирования от европейского банка

Иллюстративное фото (пресс-служба)

Кредит предоставлен сроком на 180 дней от ведущего европейского банка

"Укргазбанк" получил межбанковский беззалоговый кредит в размере 15 млн евро сроком на 180 дней от ведущего европейского банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Отмечается, что средства будут направлены на финансирование внешнеэкономических торговых операций клиентов "Укргазбанка".

На сегодняшний день получение банком торгового финансирования от европейского финансового учреждения демонстрирует высокий уровень доверия к украинскому государственному банку, перевыполнение ним всех плановых показателей, в том числе и по направлению торгового финансирования, заявили в пресс-службе.

"Получение торгового финансирования состоялось по эталонной и конкурентоспособной цене, что позволит "Укргазбанку" увеличить поддержку и финансирование внешнеэкономических торговых операций своих клиентов", - говорится в сообщении.

Как известно, 94,94% уставного капитала "Укргазбанка" принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. С 2015 года "Укргазбанк" входит в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (постановление №83 Кабинета министров Украины).

Также "Укргазбанк" на сегодня является единственным государственным банком, который входит в ТОП-5 самых устойчивых банков Украины. За 11 месяцев 2018 года чистая прибыль банка составила 688 млн грн, что уже превышает запланированный годовой показатель.