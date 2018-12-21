ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Укргазбанк" отримав 15 млн євро торгового фінансування від європейського банку

Новини » Фінанси    21.12.2018 - 17:40
"Укргазбанк" отримав 15 млн євро торгового фінансування від європейського банку
Ілюстративне фото (прес-служба)

Кредит наданий строком на 180 днів від провідного європейського банку

"Укргазбанк" отримав міжбанківський кредит без застави у розмірі 15 млн євро терміном на 180 днів від провідного європейського банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фінустанови.

Наголошується, що кошти будуть направлені на фінансування зовнішньоекономічних торгових операцій клієнтів "Укргазбанку".

На сьогоднішній день отримання банком торгового фінансування від європейського фінансової установи демонструє високий рівень довіри до українського державного банку, перевиконання ним всіх планових показників, в тому числі і за напрямом торгового фінансування, заявили у прес-службі.

"Отримання торгового фінансування відбулося за еталонною і конкурентоспроможною ціною, що дозволить "Укргазбанку" збільшити підтримку та фінансування зовнішньоекономічних торгових операцій своїх клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 94,94% статутного капіталу "Укргазбанку" належить державі в особі Міністерства фінансів України. З 2015 року "Укргазбанк" входить в перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова №83 Кабінету міністрів України).

Також "Укргазбанк" на сьогодні є єдиним державним банком, який входить в ТОП-5 найбільш стійких банків України. За 11 місяців 2018 року чистий прибуток банку склав 688 млн грн, що вже перевищує запланований річний показник.

Прибуток "Укргазбанку" за 11 місяців перевищив запланований річний показник
Новини України Укргазбанк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся