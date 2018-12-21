"Укргазбанк" отримав 15 млн євро торгового фінансування від європейського банку

Ілюстративне фото (прес-служба)

Кредит наданий строком на 180 днів від провідного європейського банку

"Укргазбанк" отримав міжбанківський кредит без застави у розмірі 15 млн євро терміном на 180 днів від провідного європейського банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фінустанови.

Наголошується, що кошти будуть направлені на фінансування зовнішньоекономічних торгових операцій клієнтів "Укргазбанку".

На сьогоднішній день отримання банком торгового фінансування від європейського фінансової установи демонструє високий рівень довіри до українського державного банку, перевиконання ним всіх планових показників, в тому числі і за напрямом торгового фінансування, заявили у прес-службі.

"Отримання торгового фінансування відбулося за еталонною і конкурентоспроможною ціною, що дозволить "Укргазбанку" збільшити підтримку та фінансування зовнішньоекономічних торгових операцій своїх клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 94,94% статутного капіталу "Укргазбанку" належить державі в особі Міністерства фінансів України. З 2015 року "Укргазбанк" входить в перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова №83 Кабінету міністрів України).

Також "Укргазбанк" на сьогодні є єдиним державним банком, який входить в ТОП-5 найбільш стійких банків України. За 11 місяців 2018 року чистий прибуток банку склав 688 млн грн, що вже перевищує запланований річний показник.