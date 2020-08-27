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УкрФА требует отозвать законопроект об экологическом контроле

Автор: РБК-Украина

Ассоциации производителей ферросплавов видит в законопроекте риски давления на предпринимателей

Законопроект об экологическом контроле (№3091) необходимо отозвать, он создает значительные коррупционные риски и грозит давлением на предпринимателей.

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Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции к председателю парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

"Принципиальным замечанием к законопроекту "О государственном экологическом контроле" (№3091) является выведение экологического контроля из-под действия Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", что создает предпосылки для осуществления дополнительного давления контролирующих органов на субъектов хозяйствования без возможности защиты. Это создает значительные коррупционные риски", - отмечается в обращении.

Кроме того, авторы обращения отмечают, что законопроектом государственной экоинспекции предоставляются контрольные функции в непрофильных для нее направлениях, в частности, в транспортной сфере, в сфере государственного геоконтроля, что создает риск непрофессионального осуществления своих полномочий контролирующим органом.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что законопроекты об экологическом контроле, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

В то же время президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, предусматриваемых в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.

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