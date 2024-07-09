"Укренерго" зменшило обсяг відключень світла до вечора

"Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії на сьогодні, 9 липня. Застосування двох черг відключення продовжено до 16:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись", - йдеться в повідомленні.
Застосування лише двох черг означає, що тривалість відключень буде менше.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що зранку і до 14:00 будуть застосовуватися дві черги графіків погодинних відключень. Далі - з посиленням спеки - планувалося застосувати три-чотири черги.
Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.
Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.
За даними Укренерго, умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.