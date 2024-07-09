"Укренерго" зменшило обсяг відключень світла до вечора

"Обсяг обмежень після 16:00 буде уточнюватись", - йдеться в повідомленні.

Застосування лише двох черг означає, що тривалість відключень буде менше.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що зранку і до 14:00 будуть застосовуватися дві черги графіків погодинних відключень. Далі - з посиленням спеки - планувалося застосувати три-чотири черги.

Черги та тривалість відключень

Нагадаємо, споживачі кожної області поділені на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати, визначають обленерго.

За даними Укренерго, умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.