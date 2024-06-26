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"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір

Україна, Середа 26 червня 2024 10:45
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"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір Фото: Відключення світла 26 червня увечері будуть більшими (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" збільшило обсяги обмежень електропостачання для побутових споживачів увечері 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

"З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться в повідомленні.

Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.

&quot;Укренерго&quot; збільшило обсяг відключень світла на вечір

В "Укренерго" зазначили, що головна причина застосування заходів обмеження - наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

"Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.

Відключення світла

Відключення світла останніми днями в Україні стали довшими. Як заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, в ніч на 22 червня знову були масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, були атаковані об'єкти системи передач, що вплинуло на загальну ситуацію.

За її словами, ситуація стане кращою, коли завершать всі технічні обслуговування, ремонтну кампанію, в першу чергу на атомних блоках.

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Укренерго Відключеня світла
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