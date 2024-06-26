"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укренерго ".

За даними прес-служби, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби.

"З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться в повідомленні.

Графіки можна дізнатися на сайтах обленерго.

В "Укренерго" зазначили, що головна причина застосування заходів обмеження - наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

"Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.