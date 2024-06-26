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"Укрэнерго" увеличило объем отключений света на вечер

Украина, Среда 26 июня 2024 10:45
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"Укрэнерго" увеличило объем отключений света на вечер Фото: Отключений света 26 июня вечером будет больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" увеличило объем ограничений электроснабжения для бытовых потребителей вечером 26 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

"С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", - говорится в сообщении.

Графики можно узнать на сайтах облэнерго.

&quot;Укрэнерго&quot; увеличило объем отключений света на вечер

В "Укрэнерго" отметили, что главная причина применения мер ограничений – последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.

"Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Отключения света

Отключения света в последние дни в Украине стали длиннее. Как заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, в ночь на 22 июня снова были массированные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, атакованы объекты системы передач, что повлияло на общую ситуацию.

По ее словам, ситуация станет лучше, когда завершатся все технические обслуживания, ремонтная кампанию, в первую очередь, на атомных блоках.

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