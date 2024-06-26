"Укрэнерго" увеличило объем отключений света на вечер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

По данным пресс-службы, меры ограничения потребления действуют на протяжении всех суток.

"С 17:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", - говорится в сообщении.

Графики можно узнать на сайтах облэнерго.

В "Укрэнерго" отметили, что главная причина применения мер ограничений – последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме.

"Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.