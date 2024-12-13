"Укренерго" збільшило графіки відключень світла через ракетну атаку

"Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти - обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений", - йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що з актуальним графіком відключень можна ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.

Як повідомив директор компанії Yasno Сергій Коваленко, будуть застосовані три черги з шести.

"Укренерго збільшує обмеження - без світла 3 черги з 6. Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - написав він.

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень на сьогодні для Києва, Київської області, Дніпропетровської області та Одеської області.