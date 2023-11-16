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"Укренерго" збільшило борг перед "Гарантованим покупцем" до 33,6 млрд гривень

Фото: "Укренерго" збільшило борг перед "Гарантованим покупцем" до 33,6 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

"Укренерго" продовжує накопичувати борги перед ДП «Гарантований покупець» та станом на кінець першої декади листопада заборгованість виросла до 33,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника директора з економіки та фінансів держпідприємства Станіслава Сову.

"У нас борг на 1 жовтня був 31,7 млрд грн. На кінець жовтня 33 млрд грн. Зростання за жовтень на 1,7 млрд грн", - сказав він.

Водночас він повідомив, що в останній день жовтня компанією "Укренерго" було сплачено 100 млн грн, тоді як авансовий платіж мав скласти 1,2 млрд грн. Та при цьому на початку листопада компанією сплачено 500 млн грн в рахунок авансу жовтня.

"Тобто маємо ще зростання на 600 млн грн", - зазначив Сова.

Також він підкреслив, що "Укренерго" з початку року перераховано Гарпоку всього 3 млрд грн, хоча в тарифі на передачу "Укренерго" закладено значно більшу суму на здійснення потрібних розрахунків.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

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Укренерго