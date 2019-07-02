"Укрэнерго" заявляет об угрозе новому рынку электроэнергии

Окружной административный суд Киева 1 июля приостановил действие постановления НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы, решение принято для обеспечения административного иска АО "Никопольский завод ферросплавов" (который входит в группу Приват, - ред.).

Как отметил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, решение Окружного административного суда Киева "приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии, поскольку приостановленые постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка".

"Неприменение этих тарифов делает невозможным оплату электроэнергии, которая теряется в магистральных сетях, компенсацию производителям, которые работают по зеленым тарифам, а также оплаты вспомогательных услуг, то есть поддержания резервов в ОЭС Украины. А значит делает невозможным функционирование новой модели рынка", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. Кабмин возложил на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязанности продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "Гарантированном покупателю". Таким образом, цена электроэнергии для населения до конца года меняться не должна.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила тарифы для НЭК "Укрэнерго" на II полугодие 2019 года. "Укрэнерго" в новом рынке будет иметь два тарифа: на передачу электроэнергии - 34,74 коп/кВт·ч и на диспетчерское управление - 0,89 коп/кВт·ч