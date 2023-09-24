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"Укренерго" запропонувало законодавчі зміни для погашення боргів держшахт

Фото: "Укренерго" запропонувало законодавчі зміни для погашення боргів держшахт (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Системний оператор "Укренерго" звернувся до органів виконавчої влади з пропозиціями щодо погашення заборгованості на ринку електроенергії, в тому числі на балансуючому ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь "Укренерго" на запит народного депутата Олексія Гончаренка.

У листі системний оператор повідомляє, що компанія надала комітету Верховної ради з енергетики, Раді нацбезпеки та оборони, Кабінету міністрів та Міністерству енергетики пропозиції щодо змін до законів України для погашення заборгованості на ринку електроенергії, в тому числі на балансуючому ринку.

Зазначається, що розроблені зміни спрямовані на погашення заборгованості, сформованої державними вугледобувними підприємствами та тими, у яких є частка держава, комунальними підприємствами "Компанія "Вода Донбасу" та "Попаснянський районний водоканал", та на погашення заборгованості обленерго за небаланси перед ОСП.

"Оскільки значна частина боржників на балансуючому ринку та за послуги з передачі електроенергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління знаходяться в управлінні Міністерства енергетики України та Фонду державного майна України, НЕК "Укренерго" також просить Міністерство енергетики України та шановного народного депутата України сприяти у проведенні заходів з погашення накопиченої заборгованості вказаними та іншими підприємствами, якими володіє держава", - наголосили в "Укренерго".

В компанії підкреслили, що одним із механізмів вирішення даної проблеми може бути залучення кредитних чи грантових коштів даними підприємствами для погашення заборгованості на ринку, яка вони спровокували, а також виділення для них бюджетного фінансування для погашення боргів.

Раніше повідомлялося, що учасники ринку заборгували "Укренерго" 59 мільярдів, а держкомпанія їм - 50 мільярдів.

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Укренерго