"Укрэнерго" предложило законодательные изменения для погашения долгов госшахт

В письме системный оператор сообщает, что компания предоставила комитету Верховной рады по энергетике, Совету нацбезопасности и обороны, Кабинету министров и Министерству энергетики предложения по изменениям в законы Украины по погашению задолженности на рынке электроэнергии, в том числе на балансирующем рынке.

Разработанные изменения направлены на погашение задолженности, сформированной государственными угледобывающими предприятиями и теми, в которых есть доля государства, коммунальными предприятиями "Компания "Вода Донбасса" и "Попаснянский районный водоканал", и на погашение задолженности облэнерго за небалансы перед ОСП.

"Поскольку значительная часть должников на балансирующем рынке и услуги по передаче электроэнергии и диспетчерского (оперативно-технологического) управления находятся в управлении Министерства энергетики Украины и Фонда государственного имущества Украины, НЭК "Укрэнерго" также просит Министерство энергетики Украины и уважаемого народного депутата Украины содействовать в проведении мероприятий по погашению накопившейся задолженности указанными и другими предприятиями, которыми владеет государство", - подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании подчеркнули, что одним из механизмов решения данной проблемы может быть привлечение кредитных или грантовых средств данными предприятиями для погашения задолженности на спровоцированной ими рынке, а также выделение для них бюджетного финансирования для погашения долгов.

Ранее сообщалось, что участники рынка задолжали "Укрэнерго" 59 миллиардов, а госкомпания им - 50 миллиардов.