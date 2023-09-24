RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" предложило законодательные изменения для погашения долгов госшахт

Фото: "Укрэнерго" предложило законодательные изменения для погашения долгов госшахт (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Системный оператор "Укрэнерго" обратился в органы исполнительной власти с предложениями по погашению задолженности на рынке электроэнергии, в том числе на балансирующем рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ "Укрэнерго" на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

В письме системный оператор сообщает, что компания предоставила комитету Верховной рады по энергетике, Совету нацбезопасности и обороны, Кабинету министров и Министерству энергетики предложения по изменениям в законы Украины по погашению задолженности на рынке электроэнергии, в том числе на балансирующем рынке.

Разработанные изменения направлены на погашение задолженности, сформированной государственными угледобывающими предприятиями и теми, в которых есть доля государства, коммунальными предприятиями "Компания "Вода Донбасса" и "Попаснянский районный водоканал", и на погашение задолженности облэнерго за небалансы перед ОСП.

"Поскольку значительная часть должников на балансирующем рынке и услуги по передаче электроэнергии и диспетчерского (оперативно-технологического) управления находятся в управлении Министерства энергетики Украины и Фонда государственного имущества Украины, НЭК "Укрэнерго" также просит Министерство энергетики Украины и уважаемого народного депутата Украины содействовать в проведении мероприятий по погашению накопившейся задолженности указанными и другими предприятиями, которыми владеет государство", - подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании подчеркнули, что одним из механизмов решения данной проблемы может быть привлечение кредитных или грантовых средств данными предприятиями для погашения задолженности на спровоцированной ими рынке, а также выделение для них бюджетного финансирования для погашения долгов.

Ранее сообщалось, что участники рынка задолжали "Укрэнерго" 59 миллиардов, а госкомпания им - 50 миллиардов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго