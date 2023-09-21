"Укренерго" закликає НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу

Компанія "Укренерго" закликає Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії компанією, щоб вона могла не накопичувати нові борги та могла обслуговувати залучені кредити для погашення існуючих боргів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь "Укренерго" на лист міжфракційного депутатського об’єднання "Чиста енергія - здорове довкілля"

"Укренерго просить Міненерго та МФО посприяти в комунікації з НКРЕКП та донесенні суспільству необхідності встановлення бездефіцитного рівня тарифів ОСП, що передбачено законодавством України та вимагається міжнародними партнерами на шляху інтеграції України до ЄС", - повідомляє об’єднання.

За інформацією компанії, для часткового вирішення проблеми розрахунків між учасниками ринку протягом червня 2022 р - квітня 2023 р. "Укренерго" залучило кошти на загальну суму 345,6 млн євро через перепрофілювання та отримання нових позик ЄІБ та ЄБРР, та спрямувала їх на погашення заборгованості перед учасниками ринку.

При цьому, через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.

Також неврегульованим залишається питання заборгованостей на балансуючому ринку. Внаслідок значного розміру заборгованостей сторін, відповідальних за баланс (СВБ) перед ОСП, "Укренерго" не має можливості розрахуватися вчасно та в повному обсязі з усіма СВБ.

"Укренерго" розглядає всі можливі джерела покриття заборгованості, в тому числі кредитні кошти державних банків чи міжнародних фінорганізацій, грантові кошти. Однак подальше нарощення заборгованості по кредитах та позиках збільшує фінансове навантаження на тарифи "Укренерго", - підкреслюють в компанії.

В компанії також зазначили, що наразі залишаються непокритими тарифні збитки "Укренерго" у сумі близько 6 млрд грн без ПДВ по тарифу на послугу з передачі електроенергії та понад 4 млрд грн без ПДВ по тарифу на послуги з диспетчерського управління.

Нагадаємо, борг "Укренерго" перед Гарантованим покупцем щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії перевищує 25 млрд грн.

Рівень розрахунків за зелену електроенергію у 2023 році складає лише 52%.