"Укренерго" заборгував на балансуючому ринку вже майже 16 млрд гривень

За місяць борг "Укренерго" на балансуючому ринку збільшився на 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системного оператора.

Згідно з ними, заборгованість на балансуючому ринку електроенергії продовжує зростати.

Станом на 20 березня 2023 року, заборгованість оператора системи передачі "Укренерго" досягла 15,9 млрд грн, що на 7,1% більше за показник на 20 лютого.

Нагадаємо, системний оператор "Укренерго" заборгував державній "Центренерго" 3,2 млрд гривень за послуги на балансуючому ринку та 1,3 млрд гривень по ринку додаткових послуг.